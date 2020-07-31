Мельбурн, Австралия, 31 июля, 2020, 05:45 — ИА Регнум. В австралийском штате Виктория выявили 627 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также за 30 июля в регионе скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в штате Виктория число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 10 тысяч. При этом на всю Австралию приходится более 17 тысяч случаев COVID-19.

При этом глава штата Дэниел Эндрюс заявил, что региону необходимы новые меры по сдерживанию инфекции. Он пообещал озвучить меры по борьбе с коронавирусом после ряда консультаций с экспертами.