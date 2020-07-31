Москва, 31 июля, 2020, 05:35 — ИА Регнум. Цифровыми сервисами российских банков в 2020 году пользуются 56% жителей России, выяснили эксперты аналитического центра НАФИ в рамках реализации совместного проекта Минфина России и Всемирного банка.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В онлайне

В отчёте центра говорится, что доля таких пользователей с 2018 года выросла вдвое: сегодня мобильными приложениями банков пользуются 51% жителей России против 26% в 2018 году, интернет-банкингом — 51% в текущем году против 16% в 2018-м.

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Наибольшую долю пользователей (75−78%) эксперты НАФИ определили в молодёжной среде. При этом мобильный банкинг в возрастной группе от 18 до 34 лет намного популярнее интернет-банка. С возрастом использование сервисов уменьшается. Так, среди клиентов старше 60 лет доля таких пользователей составляет только 19%.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 85 тыс. респондентов — по тысяче человек в каждом регионе России.