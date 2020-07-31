Копенгаген, 31 июля, 2020, 05:00 — ИА Регнум. Американская авиабаза Туле и Гренландия окажутся беззащитными, если в России решат применить ракетные комплексы «Кинжал», написал обозреватель датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль на страницах издания.

Kremlin.ru Взлёт МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По его мнению, супероружие России обладает такой «скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия», которые меняют баланс сил в Арктике не в пользу Североатлантического Альянса.

Роттбелль также приводит комментарий датского капитан-лейтенанта Андерса Пука Нильсена, который считает, что Пентагону необходимо приступить к поиску возможных ответных решений на создание «Кинжала» в России.

Ранее заместитель директора программы по разработке гиперзвукового оружия министерства обороны США Майк Уайт сообщал о необходимости увеличения финансирования разработок гиперзвукового оружия, чтобы сократить отставание от России в этой сфере.

Читайте также: США безнадёжно отстали от России по гиперзвуковым ракетным системам