Мехико, 31 июля, 2020, 04:43 — ИА Регнум. Общее количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике достигло 416 179, из них 7730 фактов выявлены за последние 24 часа, 30 июля сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель в ходе брифинга.

Russian.news.cn Измерение температуры на наличие коронавируса. Мексика.

Также за сутки в республике было зарегистрировано 639 смертей от COVID-19. Всего в стране умерло 46 тысяч пациентов с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране будет создано государственное агентство по распределению лекарств, которое должно подписать соглашение с ООН для закупки медицинских препаратов по сниженным ценам.