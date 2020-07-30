Бразилиа, 31 июля, 2020, 01:42 — ИА Регнум. Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 57 837 и достигло 2 610 102. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

Saude.gov.br Госпиталь в Бразилии для лечения больных с COVID-19

Также 1 824 095 человек уже выздоровели.

Помимо этого, за истекшие 24 часа в стране подтверждено 1129 летальных исходов среди лиц с COVID-19. С начала пандемии в Бразилии из-за осложнений при данном заболевании скончалось 91 263 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля у супруги президента Бразилии Мишель Болсонару выявили заражение коронавирусом.