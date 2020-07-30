Москва, 31 июля, 2020, 01:33 — ИА Регнум. Установить все обстоятельства задержания граждан России в Белоруссии взвешенно и объективно призвали 30 июля в Министерстве иностранных дел РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что попытка представить инцидент как внешнее вмешательство в дела Белоруссии вызывает недоумение, и что спикеры с белорусской стороны должны прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

Позже выяснилось, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы. Однако она не смогла попасть на свой рейс и была вынуждена задержаться в Белоруссии.