Москва, 31 июля, 2020, 00:32 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 47 летательных аппаратов иностранных государств (40 самолётов-разведчиков и 7 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 31 июля опубликовала газета «Красная звезда».

Минобороны России Транспортно-десантные вертолёты Ми-8МТВ-5−1 с новым комплексом обороны

Истребители дежурных сил ПВО пять раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 307 лётных смен на 66 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 15 тыс. практических мероприятий на 136 полигонах. Проведено около 1,8 тыс. занятий по вождению, из них 47% ночью. Десантниками было выполнено более 9,2 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 140 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,7 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 15 офицеров.

В рамках гособоронзаказа в войска поступили транспортно-десантные вертолёты Ми-8МТВ-5−1.