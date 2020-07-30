Киев, 30 июля, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Депутаты Киевского городского совета поддержали предложение социал-националистической партии и проголосовали за обязательное ежедневное исполнение украинского гимна во всех школах Киева, сообщает 30 июля телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM

Гимн Украины школьники должны будут петь перед началом уроков.

«Только что в 20:00 Киевская городская рада поддержала наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», — цитирует «112 Украина» слова депутата Киевского горсовета Олега Бондарчука.

При этом Бондарчук подчеркнул, что ежедневное пение государственного гимна будет воспитывать в детях патриотизм.