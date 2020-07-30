Нью-Йорк, США, 30 июля, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Торги 30 июля на Уолл-стрит прошли в «смешанном настроении», основные индексы фондового рынка США закрылись разнонаправленно.

Carlos Delgado Уолл-стрит

К концу торговой сессии индекс Dow Jones опустился на 225,92 пункта (0,85%), до 26 313,65 пункта. Диапазон Dow составил 25 992,28 — 26 374,93 пункта.

S&P 500 опустился на 12,22 пункта (0,38%), до 3246,22 пункта, диапазон — от 3204,13 до 3250,92 пункта. Nasdaq вырос на 44,87 пункта (0,43%), до 10 587,81 пункта, диапазон — от 10 412,09 до 10 609,59 пункта.

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