Эр-Рияд, 30 июля, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд покинул королевский госпиталь в Эр-Рияде, 30 июля сообщает Saudi Press Agency.

U.S. Department of Defense Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Согласно официальному сообщению, монарх прошел реабилитацию, полностью здоров и чувствует себя хорошо.

84-летний король Саудовской Аравии был госпитализирован 20 июля с холециститом. Сообщалось, что ему провели операцию по удалению желчного пузыря.

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