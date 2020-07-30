Багдад, 30 июля, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Две ракеты прилетели на территорию аэропорта иракской столицы, сообщает 30 июля Reuters.

NASA Международный аэропорт Багдада. Снимок из космоса

Как уточнили ВС Ирака, ракетные атаки на аэропорт Багдада велись из двух разных точек. О жертвах и разрушениях информации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ираке взрывы и обстрелы происходят практически ежедневно. Так, 28 июля в провинции Анбар боевиками был убит высокопоставленный иракский военный.

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