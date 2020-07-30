Минск, 30 июля, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал рекордное для этой постсоветской республики количество участников. Об этом свидетельствуют данные местных СМИ и кадры с места событий.

Homoatrox Светлана Тихановская направляется на свой митинг. 30 июля 2020 года, Минск

Акция в поддержку Тихановской, которая является супругой популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, собиравшегося баллотироваться в президенты, но брошенного режимом Александра Лукашенко в тюрьму, началась в 18:00 по местному времени и продлилась до 22:00. Мероприятие проходило в парке Дружбы народов.

Митингующие выступали в поддержку Тихановской и против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным правозащитников, в мероприятии приняли участие более 34 тысяч человек. Судя по кадрам с беспилотников, в парке собралось действительно очень много народу.