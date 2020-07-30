Эр-Рияд, 30 июля, 2020, 23:12 — ИА Регнум. Продажа английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» саудитам не состоится, пишет 30 июля Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Об этом сообщил несостоявшийся покупатель — консорциум с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

В консорциуме пояснили, что сделка отменяется по причине «непредвиденно затянувшегося процесса действия коммерческого соглашения между инвестиционной группой и владельцами клуба».

Теперь, поскольку срок соглашения истёк, осуществлять сделку саудиты не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что продажа саудитам «Ньюкасла» может не состояться, стало известно в середине мая. Правда, причина была указана другая: упоминалась возможная связь саудитов с пиратским сервисом BeoutQ.