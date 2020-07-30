Лиссабон, 30 июля, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Власти Португалии разрешили работу ночных клубов и баров, но с серьезными ограничениями, 30 июля сообщает агентство Reuters.

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Клубы и бары Португалии откроются с 1 августа, однако в них необходимо будет соблюдать правила социального дистанцирования и нельзя будет танцевать.

Кроме того, развлекательные заведения должны будут работать максимум до восьми вечера в Лиссабоне и до часу ночи в других частях страны.

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