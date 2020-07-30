Рим, 30 июля, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Лидеры оппозиционных правоцентристских партий Италии в четверг, 30 июля, подвергли резкой критике решение Сената страны разрешить привлечь лидера «Лиги» Маттео Сальвини к уголовной ответственности.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

Решение создает «крайне опасный прецедент», заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Сенаторы приняли решение, руководствуясь политическими соображениями, отметил в свою очередь лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.

Раскритиковали решение коллег и некоторые представители правящей коалиции (те, кто не поддержал решение о привлечении Сальвини к ответственности): они считают недопустимым, что судить будут только лидера «Лиги», хотя все решения он принимал в рамках общей политики правительства. Партнерами партии Сальвини по коалиции были тогда популисты из «Движения 5 звезд», в настоящее время коалиция сформирована популистами и либералами.

Сам Сальвини отметил, что считает себя правым и готов доказывать это в суде. Также он процитировал бывшего президента Италии, одного из самых известных политиков страны Луиджи Эйнауди: «Когда политика входит в юриспруденцию, юриспруденция выходит в окно».

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