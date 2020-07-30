Женева, Швейцария, 30 июля, 2020, 22:33 — ИА Регнум. В Южной Америке сохраняется ситуация, позволяющая называть регион эпицентром распространения коронавируса, заявил 30 июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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«Ситуация в Центральной и Южной Америке остается довольно сложной. Во многих странах наблюдаются высокие темпы распространения вируса», — сказал Райан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил журналистам, что пандемия коронавируса усиливается, и свидетельством этого является то, что за последние шесть недель число заразившихся в мире почти удвоилось.