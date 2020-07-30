Трамп намерен выступить на Генассамблее ООН
Нью-Йорк, США, 30 июля, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен выступить на Генассамблее ООН в сентябре, 30 июля сообщает агентство Reuters.
Gage Skidmore
Дональд Трамп
«Мы надеемся, что президент Трамп лично выступит на Генеральной Ассамблее», — заявила журналистам спецпредставитель США в ООН Келли Крафт.
Крафт отметила, что Трамп может оказаться «единственным мировым лидером», который будет лично выступать с трибуны ООН.
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