Рим, 30 июля, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Сенат Италии в четверг, 30 июля, большинством голосов разрешил министерскому трибуналу (органу, имеющему право судить депутатов и министров) привлечь к уголовной ответственности лидера «Лиги», экс-главу МВД Маттео Сальвини.

U.S. Department of State Маттео Сальвини

Предложение об отклонении запроса трибунала было поддержано 141 сенатором (вся правоцентристская оппозиция и несколько депутатов правящей коалиции), но 149 членов Сената проголосовали против, таким образом разрешив судить Сальвини.

Поводом для привлечения Сальвини к ответственности стал инцидент, произошедший летом 2019 года: глава МВД запретил кораблю перевозчиков нелегальных мигрантов и высаживать «пассажиров», и покидать порт, что трактуется трибуналом как насильственное удержание граждан.

Лидер «Лиги» и его сторонники, в свою очередь, полагают, что министр выполнял свои прямые обязанности. защищая границы страны в соответствиb с законом, а решение трибунала и Сената носит предвзятый и политизированный характер.

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