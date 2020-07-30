Курган, 30 июля, 2020, 21:29 — ИА Регнум. В Курганской области на территории археологического объекта «Слободчики» найдены уникальные предметы эпохи энеолита — 4,5 тысячи лет до нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Обнаружены фрагменты керамических сосудов, каменных и костяных орудий, керамические грузила для рыболовных сетей, кости человека и животных.

«Предварительно можно сделать вывод о том, что это место сезонной стоянки древнего человека. Причё, летней стоянки, так как много следов копытных животных», — сообщил руководитель археологической группы уральских учёных Игорь Новиков.

Артефакты отправлены в лаборатории Курганского университета.