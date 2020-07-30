Курган, 30 июля, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Избирком Курганской области отказал партии «Яблоко» в регистрации списка кандидатов в депутаты регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Признаны недействительными 154 из 696 подписей, отобранных для проверки. Это составляет 22%, тогда как по закону брак допускается лишь в 5%.

В курганском отделении партии «Яблоко» отметили, что в экспертном заключении и итоговой ведомости есть разногласия, поэтому высока вероятность обжалования решения избиркома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Курганскую областную думу пройдут 13 сентября 2020 года.