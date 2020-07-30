Трамп заявил, что федеральные силы остаются в Портленде наводить порядок
Вашингтон, 30 июля, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Пока в городе Портленде (штат Орегон, США) не будет наведён порядок, федеральные силы Соединённых Штатов останутся там, написал 30 июля американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Глава Штатов отметил, что федералов рано выводить из города, где продолжаются беспорядки. Особенно учитывая неспособность властей Орегона справиться с ситуацией.
Он обрушился с критикой на орегонского губернатора Кейт Браун, заявив, что она не справляется со своими обязанностями по наведению порядка.
Американский президент добавил, что федеральным силам придётся делать то, что не в состоянии сделать Браун:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июля, Трамп заявил, что если бы не федеральные силы, «не было бы уже никакого Портленда» — анархисты учинили бы там беспрецедентный хаос.