Брюссель, 30 июля, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Европейский союз ввел новые санкции против граждан и организаций России и Китая за «причастность к кибератакам», 30 июля сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

В число организаций, попавших под новые санкции, вошло разведуправление ГУ ГШ вооруженных сил России, которое ЕС обвиняет в причастности к двум кибератакам против европейских компаний в июне 2017 года, а также в двух кибератаках против украинской энергосистемы в 2015 и 2016 годах.

Также санкции введены против четверых граждан России, которые обвиняются в попытке кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле 2018 года.

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