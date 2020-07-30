ЕС ввел новые санкции против Китая и России
Брюссель, 30 июля, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Европейский союз ввел новые санкции против граждан и организаций России и Китая за «причастность к кибератакам», 30 июля сообщает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Рикошет
В число организаций, попавших под новые санкции, вошло разведуправление ГУ ГШ вооруженных сил России, которое ЕС обвиняет в причастности к двум кибератакам против европейских компаний в июне 2017 года, а также в двух кибератаках против украинской энергосистемы в 2015 и 2016 годах.
Также санкции введены против четверых граждан России, которые обвиняются в попытке кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле 2018 года.
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