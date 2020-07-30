Минск, 30 июля, 2020, 20:39 — ИА Регнум. В Минске проходит многотысячный митинг оппозиции в поддержку кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сегодня, 30 июля, сообщают местные СМИ.

Nathan Keirn Протест

Власти пока не называют численность митингующих, однако, судя по фотографиям с беспилотников, в митинге участвуют десятки тысяч людей.

Волонтерская служба белорусского правозащитного центра «Весна» назвала цифру в 25 тысяч человек, участвующих в митинге в поддержку Тихановской.

Примечательно, что Тихановская отказалась от дебатов на телевидении и пригласила действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на дебаты прямо на площади перед народом Белоруссии.