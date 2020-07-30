Работники и студенты ВШЭ открыли новый фронт: письмо к Сергею Кириенко
Москва, 30 июля, 2020, 20:38 — ИА Регнум. Сайт первичной профсоюзной организации «Университетская солидарность» НИУ «Высшая школа экономики» опубликовал обращение, которое ниже приводится полностью и без изменений.
ДОКУМЕНТ
Совместное обращение преподавателей, научных работников и учащихся к Наблюдательному совету НИУ ВШЭ: просьба поддержать подписью
Дорогие коллеги, мы обращаемся к преподавателям, научным работникам и учащимся Вышки с просьбой поддержать обращение к председателю ее Наблюдательного совета С. В. Кириенко, копия которого пойдет правительству РФ как одному из учредителей университета! Мы в равной степени обеспокоены как будущим научно-образовательного процесса в новом учебном году (угрозой увольнений и нарушением учебных планов), так и явственно обозначившимся сбоем в коммуникации между сотрудниками и учащимися университета с одной стороны и администрацией — с другой.
Попытки как преподавательской профсоюзной организации, так и студенческой инициативной группы, поддержанной 300 учащимися, договориться (и даже просто поговорить) с администрацией нашего университета о существе проводимой реорганизации трех факультетов и о нашем ближайшем будущем, к нашему большому сожалению, не увенчались успехом. Поэтому мы вынуждены обращаться к учредительным и контрольным инстанциям нашего университета, повторив все те вопросы и предложения, что ранее нами направлялись непосредственно к администрации Вышки (но не получили ответа).
Мы просим преподавателей и научных сотрудников Вышки, готовых поддержать наше обращение, писать на почту profkomhse@yandex.ru по схеме: ФИО, научное звание (по желанию), должность, подразделение.
Мы просим учащихся Вышки (следуя пожеланию инициативной группы студентов и аспирантов) поддержать данное обращение через гугл-документ.
После сбора подписей оба списка в обязательном порядке будут объединены!
Если Вы не относитесь ни к одной из указанных категорий, но хотите поддержать нашу кампанию и привлечь к ней общественное внимание, просим перейти по этой ссылке (вскоре будет активирована).
Текст обращения к председателю Наблюдательного совета НИУ ВШЭ (ниже отдельным файлом будет приложена пояснительная записка к данному обращению, которая также будет направлена адресатам):
Председателю Наблюдательного советаФГАОУ ВО «Национальный исследовательскийуниверситет «Высшая школа экономики», Первому заместителю Руководителя АдминистрацииПрезидента Российской ФедерацииС. В. Кириенко
Копии: в Правительство Российской Федерации членам Наблюдательного советаФГАОУ ВО «Национальный исследовательскийуниверситет «Высшая школа экономики»
Уважаемый Сергей Владиленович!
Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам как к председателю Наблюдательного совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в связи с нашей обеспокоенностью угрозой массовых сокращений в НИУ ВШЭ и в связи с уже случившимся нарушением трудовых прав работников университета и интересов учащихся. Более подробное описание ситуации и её правовой анализ содержатся в прилагаемой пояснительной записке.
- В настоящее время проводится реорганизация трёх факультетов нашего университета. По официальной информации, полученной профкомом первичной профсоюзной организации работников НИУ ВШЭ Профсоюза «Университетская солидарность» от управления персонала университета, планируется сокращение более двухсот ставок профессорско-преподавательского состава и других категорий сотрудников, что соответствует критериям «массового увольнения». Само по себе сокращение ставок не обязательно приводит к реальному увольнению работников, однако в сложившейся ситуации есть несколько крайне тревожных моментов.
- При подготовке сокращений были грубо нарушены установленные законом сроки уведомления выборного органа по крайней мере одной из двух действующих в НИУ ВШЭ профсоюзных организаций, в которую входят и сотрудники, занимающие намеченные к сокращению ставки: уведомление профкому «Университетской солидарности» было направлено на 37 дней позже, чем следовало бы по закону. Это противоречит официальному ответу на обращение 300 студентов и аспирантов НИУ ВШЭ проректора В. В. Радаева от 24.07.2020, где говорится, что «кадровые изменения на факультетах… будут проведены с соблюдением требований законодательства». Ответа на свое мотивированное мнение, направленное 13.07.2020, профком и вовсе до сих пор не получил, что нарушает целый ряд пунктов ст. 373 ТК РФ, так как работодатель был официально уведомлен, что уведомления о сокращении
от 29.06.20получили многие члены профсоюза «Университетская солидарность».
- В конце июня — начале июля работники получили уведомления о возможном сокращении с 1 сентября с. г. При этом никакой внятной информации о своем будущем сотрудники до сих пор не имеют. Непонятно, как будет проходить разделение на тех, кто останется на работе на прежних условиях, кто будет переведён на иные должности, а кто вовсе вынужден будет расстаться с университетом. Ещё меньше определённости у сотрудников, у которых
31.08.20заканчивается действие срочных трудовых договоров, так как летний конкурс на замещение должностей ППС был отменен. Между тем чем ближе 1 сентября, тем увольняемым труднее будет найти работу. Заверения В. В. Радаева из указанного выше письма о том, что «большинство работников продолжат работать в новых структурных единицах», мы считаем неудовлетворительными, так как они оставляют всех сотрудников в «подвешенном» положении — в состоянии неведения о месте своей работы.
- От неопределенности предстоящих изменений страдают и обучающиеся. Немалая часть поступающих в НИУ ВШЭ ориентируются не только на «бренд», но и на конкретных преподавателей, чьи увольнения могут привести к потере научных руководителей в исследовательских проектах, а также при подготовке студенческих работ, магистерских и аспирантских диссертаций. Помимо научной и проектной работы в магистратуре и аспирантуре, учебный процесс в своей решающей части держится на специалистах, определяющих репутацию университета как образовательного учреждения. Исчезновение из учебного плана и расписания конкретных имен (или их перемещение в другие образовательные программы), а также поспешная замена преподавателей неизбежно обернется серьезным разочарованием для студентов, начинающих или продолжающих обучение в нашем университете.
Уважаемый Сергей Владиленович!
Мы считаем, что в связи с допущенными нарушениями законодательства уведомления об увольнении должны быть отозваны до специально оговоренных сроков, не нарушающих ТК РФ. Планы реорганизации и связанных с ними кадровых изменений должны широко и открыто обсуждаться и непосредственно с сотрудниками, и с представляющими их интересы организациями, и с делегатами от обучающихся в качестве равноправных участников образовательного процесса. В отношении сотрудников администрации, допустивших столь непродуманную реорганизацию факультетов и нарушения в ее правовом сопровождении, что очевидно нанесло вред репутации университета, должны быть приняты решения об их соответствии занимаемым должностям.
Мы призываем Вас как председателя Наблюдательного совета НИУ ВШЭ использовать все Ваши возможности и влияние, чтобы воздействовать на структуры и должностных лиц, от которых зависит разрешение напряжённой ситуации в одном из ведущих вузов страны. Мы надеемся, что руководство НИУ ВШЭ всерьёз относится к неоднократным высказываниям Президента Российской Федерации об уважительном отношении к людям труда и о необходимости охранять права профессиональных союзов, так же, как и к части 5 статьи 75 Конституции Российской Федерации в новой редакции об уважении труда граждан и обеспечении защиты их прав.