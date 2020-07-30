Курган, 30 июля, 2020, 20:27 — ИА Регнум. В Кургане памятник Ленину на улице Карбышева стоит без кисти руки. Из монумента торчит арматура, краска слезла и он стремительно разрушается, сообщает ИА «Красная Весна».

ИА Красная Весна Памятник Ленину в Кургане на улице Карбышева. 2020 год

Судя по официальному ответу горадминистрации Кургана на запрос издания, памятник Ленину на ул. Карбышева, 52 непонятно к какому бюджетному ведомству относится.

Земельный участок, на котором расположен монумент, передан на баланс детского сада № 74 в постоянное пользование, но без памятника. Поэтому если детсад возьмётся ремонтировать монумент, то это будет нецелевым расходованием бюджетных денежных средств.

«В связи с чем данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы «Любимый город», — поясняют в мэрии Кургана.