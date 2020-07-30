Вашингтон, 30 июля, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Вести переговоры с венесуэльским президентом Николасом Мадуро американское руководство не намерено, сообщил 30 июля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео на публичном мероприятии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро

В американском Сенате на заседании комитета по иностранным делам Помпео заявил, что власти США не будут вести переговоры с правительством Мадуро.

Помпео «Наша политика состоит в отказе от переговоров с ним по любого рода вопросам за исключением его отказа от власти в этой стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство не признаёт Мадуро — законного президента Венесуэлы — главой Боливарианской Республики.

При упоминании о нём и его правительстве власти США обычно используют слово «режим». При этом они опекают и поддерживают главу радикальной венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, безосновательно называя его главой Венесуэлы.