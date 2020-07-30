Рим, 30 июля, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В Италии за последние сутки зафиксировано 386 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за период с 5 июня. Об этом 30 июля сообщило министерство здравоохранения страны.

Альберт Бирштадт. Рокка де Секка, Италия. 1858

По официальным данным, всего в стране выявлено уже 247 158 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за последние сутки в больницах Италии скончались ещё три пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 35 132.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились от коронавируса 199 796 пациентов. На сегодняшний день в больницах остаются 748 инфицированных, в том числе 47 человек — в отделениях интенсивной терапии.