Вашингтон, 30 июля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа назвали его сообщение в сети микроблогов Twitter о возможном переносе выборов главы государства из-за пандемии коронавируса риторическим. Соответствующее заявление распространила пресс-служба штаба Трампа.

Дональд Трамп

Напомним, что Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте на президентских выборах может дать «самые неточные результаты». Далее Трамп задал вопрос, а не следует ли перенести дату выборов президента США из-за пандемии, пока избиратели не смогут «правильно и безопасно проголосовать».

Теперь же в штабе Трампа заявили, что это был риторический вопрос.

«Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что всё голосование должно проходить по почте», — заявили в штабе Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной соперник Трампа на предстоящих выборах президента бывший вице-президент Джо Байден, по опросам избирателей, опережает действующего президента в трех стратегически важных для Трампа штатах.