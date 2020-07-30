Курган, 30 июля, 2020, 20:13 — ИА Регнум. Жители Кургана задыхаются от химического запаха нефтяных отходов, которые складируются прямо под окнами многоквартирных домов. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

ИА Красная Весна Площадка между домами Бульвар Мира 22 и Пугачева 95Б в Кургане

Бочки с отработанным маслом брошены между домами с адресами Бульвар Мира, 22 и Пугачева, 95Б. Компания «Экология-Пром» обязана была их вывезти ещё 10 июня, сообщает издание. Жители вышеуказанных домов просигнализировали, что бочки с нефтепродуктами источают химический запах на всю округу, особенно невыносимо было дышать в июльскую жару, которая спала лишь в последнюю неделю. Однако синоптики прогнозируют в регионе жаркий август.

«Там ядохимикаты какие-то, они лопаются. Арендатор привезёт песок-то, перемешает и столкнёт, и водой смывает…» — сообщает местная жительница.

По её словам, далее всё стекает в ливневую канализацию.

Арендатор пояснил изданию, что в ближайшее время бочки с отработанным маслом должна вывезти в ближайшие дни машина из Тюмени. Но местные жители напомнили, что вонючие отходы им обещали увезти ещё в начале июня.