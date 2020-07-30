Вашингтон, 30 июля, 2020, 20:11 — ИА Регнум. ВВП США во II квартале 2020 года упал на 32,9% в годовом выражении. Такую предварительную оценку обнародовало 30 июля бюро экономического анализа при министерстве торговли Соединённых Штатов.

Флаг США

Снижении ВВП страны в I квартале 2020 года, согласно представленным данным, составило 5% в годовом выражении.

В сообщении отмечается, что опубликованная оценка ВВП за II квартал основана на неполных данных, которые подлежат дальнейшему пересмотру. Более точную оценку министерство финансов США представит 27 августа.

Напомним, накануне глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что экономическая ситуация в США в перспективе будет во многом зависеть от действий властей в условиях пандемии COVID-19.