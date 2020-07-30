Нижний Новгород, 30 июля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли в результате удара электротоком в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает 30 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Электроток

По предварительным данным, мужчины погибли в ходе проведения бурильных работ.

«В 15:56 поступило сообщение о том, что при проведении бурильных работ погибли два человека. Предположительно, от удара током. Погибшие — мужчины 42 и 20 лет», — указано в сообщении МЧС.

Причины и подробности трагедии уточняются.