Москва, 30 июля, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможности переноса президентских выборов в стране.

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«Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за COVID-19, так как «всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков высказал мнение, что оппоненты действующего главы Белого дома «будут резко против» такой инициативы.

«США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем», — отметил он.

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Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что голосование на предстоящих выборах по почте, которое рассматривается как альтернатива в ситуации с COVID-19, станет «большим препятствием» для демократии.

В связи с этим он предположил, что, возможно, следует «задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно, защищённо и безопасно голосовать».