Курган, 30 июля, 2020, 19:42 — ИА Регнум. В центре Кургана с осени 2019 года стоит развороченная по причине незавершённого строительства улица Пичугина. Когда отремонтируют дорогу, выяснило ИА «Красная Весна».

Евгений Найман ИА Красная Весна Улица Пичугина в Кургане сегодня

В официальном ответе на запрос издания администрация Кургана поясняет, что в 2019 году ремонт ул. Пичугина от ул. Куйбышева до ул. Карла Маркса выполнялся подрядчиком ООО «Благострой» из Екатеринбурга. Ремонтные работы не были приняты в связи с плохим качеством исполнения. Контракт с подрядчиком расторгнут. На данный момент ведутся судебные разбирательства.

Сейчас администрация Кургана пребывает в поисках нового подрядчика для завершения ремонта дороги.

Как отмечает издание, на вышеуказанном участке дороги — одностороннее движение. Вдоль него располагаются офисы организаций, магазины, управление по вопросам миграции и библиотека имени В. Г. Короленко для людей с ограниченными возможностями.