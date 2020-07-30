Златоуст, Челябинская область, 30 июля, 2020, 19:36 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области один из торговых центров оказался недоступен для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инвалид

По данным ведомства, перед ним и внутри нет пандусов. Кроме того, не оказалось мест для транспорта людей с ограниченными возможностями, тактильно=наземных указателей для незрячих и слабовидящих граждан и т.д.

По материалам проверки против директора комплекса завели дело по факту уклонения от исполнения требований по доступности для людей с инвалидностью. В ближайшее время дело рассмотрит мировой суд.