Москва, 30 июля, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Американцы открыто работают на создание косовскими албанцами своей собственной армии, сообщил 30 июля журналистам заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Американская сторона в открытую поставляет в Косово оружие и военную технику — в ущерб международным усилиям по стабилизации ситуации на Балканах.

Зайцев «Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы помочь косоварам в создании собственной «армии».

Напомним, Косово является автономным районом Сербии, при этом США и ряд европейских стран признают его независимость.

В 1999 г. в Косово был введён военный контингент НАТО. Затем территория перешла под управление ООН на основании резолюции СБ ООН № 1244 от 10 июня 1999 г.

Эта резолюция предусматривает демонтаж любых косовоалбанских военизированных формирований, допуская наличие в крае только миротворческого контингента ООН.