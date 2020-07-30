Нальчик, 30 июля, 2020, 19:19 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии из-за коронавируса изменился план традиционных мероприятий по случаю празднования Курбан-байрама. Как и прежде, будет проведена коллективная молитва в соборной мечети Нальчика, а вот массовые мероприятия с участием детей и взрослых в нынешнем году отменены, пишет «Интерфакс».

Kavkazkiy-pareny Соборная мечеть Нальчика

Как сообщил председатель Духовного управления мусульман республики муфтий Хазреталий-хаджи Дзасежев, при проведении общей праздничной молитвы рекомендовано соблюдать все меры предосторожности, объявленные управлением Роспотребнадзора, в том числе масочный режим и социальное дистанцирование.

Не будет в этом году на Курбан-байрам в Кабардино-Балкарии детских праздников с конкурсами и викторинами, а также праздничных мероприятий в городском парке Нальчика и фейерверков.