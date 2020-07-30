Мэр Екатеринбурга прокомментировал отставку своего заместителя
Екатеринбург, 30 июля, 2020, 19:20 — ИА Регнум. В условиях пандемии COVID-19 власти должны работать «по-другому» — таким образом глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал отставку вице-мэра Дмитрия Баранова.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Александр Высокинский
Градоначальник напомнил, что Баранов ушёл по собственному желанию.
«Коронавирус показал, что люди и система должна работать по-другому. Эти условия кому-то могут не нравиться», — сказал мэр в эфире портала «Е1».
Тем не менее в соцсфере (которую и курировал Баранов) есть множество хороших руководителей, добавил Высокинский.
Как сообщало ИА REGNUM, об увольнении вице-мэра стало известно 30 июля 2020 года. На его место назначена и.о. — бывшая глава комитета по социальной политике в горадминистрации Ирина Левина.