Лондон, 30 июля, 2020, 19:10 — ИА Регнум. По мнению аналитиков PVM, резкое падение цен на нефть связано со «зловещими признаками» новой волны эпидемии коронавируса в разных странах мира, 30 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Возрождение коронавируса — это зловещий признак, потенциал роста будет ограниченным в ближайшем будущем» , — уверен аналитик PVM Тамас Варга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 30 июля октябрьские фьючерсы Brent падали в цене примерно на 5%, до $41,75 за баррель.

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