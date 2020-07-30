Москва, 30 июля, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 20 по 27 июля выросла на шесть копеек, или на 0,1%, по сравнению с предыдущей неделей и достигла 45,60 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на две копейки — до 48,03 рубля за литр.

По состоянию на 27 июля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,06 рубля (+4 копейки за неделю), марки АИ-95 — 46,77 рубля (+8 копеек), марки АИ-98 — 52,69 рубля (+6 копеек).

По данным Росстата, рост цен на бензин в течение недели наблюдался в 40 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Магадане — на 1,6%.

Снижение цен на бензин отмечено в семи региональных центрах, наиболее существенное — в Симферополе, на 0,4%

В Москве бензин за неделю подорожал в среднем на 0,2%, в Санкт-Петербурге— на 0,1%.