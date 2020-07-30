Грозный, 30 июля, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чечне к 10:30 30 июля достигло 2046, сообщил федеральный оперативный штаб. За предыдущие сутки в республике выявили 16 носителей инфекции, что на четыре человека больше, чем днем ранее.

Alexxx1979 Мечеть «Сердце Чечни». Грозный

Накануне в Чечне в связи с выздоровлением выписали из-под медицинского наблюдения девять пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили 1357 человек, или более 66,3% заразившихся. Умерли в регионе к настоящему времени 32 носителя инфекции.

Отметим, что по общему числу выявленных фактов заражения коронавирусом Чечня находится на последнем месте среди семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа и на предпоследнем по количеству случаев летального исхода. Меньше смертей зарегистрировано лишь в Карачаево-Черкесии.