Москва, 31 июля, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — с начала 2020 года последовательно расширяется на всё большее число регионов России и, вопреки некоторым скептическим ожиданиям, получил значительную популярность у населения. В то же время ряд экспертов говорит о необходимости развития законодательства по самозанятым с тем, чтобы все параметры льготного налогового режима, позволяющего уменьшить подоходный налог в три раза, были учтены в интересах граждан. Предложения по усовершенствованию налога на профессиональный доход 30 июля обсудили эксперты на круглом столе, посвящённом поддержке самозанятых граждан России, в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглый стол, посвящённый поддержке самозанятых граждан России, в пресс-центре ИА REGNUM

Смысл данного добровольного налогового режима состоит в том, что граждане смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только один налог, при этом по льготной ставке — 4% или 6%. Налоговый режим должен обеспечить получение дохода от подработок без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Как отметил член Общественной палаты, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, в настоящее время численность самозанятых составила почти 900 тыс. человек.

«Когда мы начинали этот эксперимент в 2019 году, в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане — стоял вопрос, а «полетит» ли эта история вообще? У нас уже был в своё время налог на профессиональный доход, и очень мало людей воспользовались теми возможностями, которые предоставлялись. Но с чувством глубокого удовлетворения мы увидели, как первые 100 тыс. были преодолены легко, 200 тыс. — так же легко. Соответственно, возник запрос у других регионов: они заявили, что также готовы к такому льготному налоговому режиму», — заявил Кирьянов.

«Я думаю, в ближайшее время мы будем говорить о семизначных цифрах самозанятых», — добавил он.

По словам адвоката и президента Молодежного союза юристов РФ Маргариты Пальцевой, новый режим обрёл особую популярность среди молодёжи благодаря простоте оформления и прозрачности процедуры уплаты налогов — что видно особенно наглядно на примере студентов-юристов, подрабатывающих репетиторством.

«Последний год — облегчение с этим налогом. 90% молодых преподавателей по нашим проектам перешли в статус самозанятых. Это уже результат — этим пользуются. Поэтому от лица молодёжи этот эксперимент поддерживаем. Наверное, мы сможем побороть налоговую безграмотность, которая особенно проявлялась лет пять назад. Сейчас, конечно, картина меняется», — указала Пальцева.

Главный редактор газет «Мой район» и «Малый бизнес» Алексей Синельников отметил, что молодое поколение действительно склонно официально оформлять свои заработки.

«Молодое поколение абсолютно другое — здесь даже есть какая-то идеология, что они хотят быть цивилизованными. Более старшее поколение привыкло, что сегодня закон один, завтра другой, но тут я ставлю на то, что (число самозанятых) будет увеличиваться», — отметил он.

По мнению экспертов, НПД имеет два ключевых преимущества: упрощённый порядок уплаты налогов, который не предполагает ведения полноценной бухгалтерии. При этом ФНС выпустила специальное приложение, которое автоматически формирует отчётность для самозанятых граждан.

Наконец, НПД позволит избежать ситуаций с неоправданной блокировкой счетов банками из-за сомнительных переводов и связанных с этим угроз налогового преследования.

В то же время эксперты констатировали, что граждане могут проявить даже большую заинтересованность в новом налоговом режиме в случае повышения нормы НПД.

По словам основателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, в России, по разным оценкам, насчитывается от 20 млн до 38 млн граждан, по крайней мере имеющих второй доход помимо основного места работы.

Чтобы привлечь людей к новому налоговому режиму, он предложил поднять верхнюю планку дохода, облагаемого на уровне 4%, с 2 млн 400 тыс. рублей до 5 млн рублей в год.

По его словам, планка 200 тыс. не подходит для значительной доли самозанятых с волатильным доходом, меняющимся в зависимости от сезона или иных обстоятельств.

В неоднозначном положении, например, оказываются фермеры, которые получают, может, зимой выручку менее 100 тыс. рублей, а летом легко выходят за пределы 200 тыс. рублей в месяц — двукратное повышение порога, с которого необходимо регистрироваться, например, в качестве индивидуального предпринимателя, позволило бы этим гражданам легализовать свои доходы без каких-либо затруднений.

Другая проблема связана с неуверенностью граждан в стабильности налоговой ставки.

«Люди не очень государству доверяют — надо дать обещание людям продержать эту ставку долго. Правильно, что сделали четыре пилотных региона и потом стали распространять на другие. Это первый шаг восстановления доверия. Второй шаг — когда сейчас был карантин, государство выплатило этим людям их взносы обратно в качестве поддержки. Это тоже хороший шаг на этом пути», — отметил он.

Эти предложения партия «Новые люди» готова отстаивать на уровне законодательных собраний — в том числе внести соответствующий законопроект, «чтобы люди могли быть уверены, что эти меры пришли надолго».

Идею поддержал экономист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения Никита Кричевский, однако внёс несколько дополнений и корректировок.

Так, он предложил проработать параметры категории самозанятых, а также расширить круг профессий, представители которых могут квалифицироваться как самозанятые — например, решить вопрос с применением нового налогового режима аудиторами, адвокатами, нотариусами.

«Почему предложили именно 4%? Если вы находитесь на патентной системе налогообложения, ваша эффективная налоговая ставка составляет 2,1%. Если вы сидите на упрощёнке, вы платите на 1,6%… А у самозанятых 4%. Почему? Вопрос риторический», — заявил Кричевский.

«И почему именно 200 тыс. рублей в месяц? Может быть, кто-то нам предоставил обоснование, логику? Её нет, нет на сегодня. Совершенно верно сказано, что нужно поднимать до 5 млн», — указал он.

Эксперт также затронул предложение уменьшить налоговую ставку для тех, кто достиг возраста 65 лет и более до 2% — однако эта мера является, по его мнению, скорее нецелесообразной. Такой дифференцированный подход, ставит граждан в неравные условия (учитывая, что у многих категорий граждан пенсия наступает до 65 лет).

По его мнению, наиболее разумным решением по НПД могла бы стать добровольная уплата пенсионных и медицинских взносов самозанятыми, которые бы включались в эту четырёхпроцентную ставку.

«Исключительно добровольно: хотите — пожалуйста, не хотите — дело ваше, формируйте социальную пенсию, формируйте свои накопления, как вам удобно», — указал он.

Данное предложение поддержали и другие эксперты.

В то же время декан юридического факультета НИУ «Высшая школа экономики, профессор Вадим Виноградов сделал акцент на возможном негативном влиянии НПД на трудовые отношения в российской практике в целом.

«Как мне кажется, здесь есть риски, которые надо тоже понимать и попытаться минимизировать: как это повлияет в целом на трудовые отношения. При принятии соответствующего закона высказывались опасения о том, что некоторые работодатели захотят воспользоваться этой ситуацией и перевести часть работников в категорию самозанятых», — указал он.

В то же духе высказался и шеф-редактор издательского дома Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев.

«Проблема — и чем дальше, тем она будет серьёзнее — в том, уже сейчас во многих фирмах, компаниях выкручивают людям руки для того, чтобы они регистрировались как самозанятые, нанимались на работу как самозанятые, чтобы за их счёт оптимизировать налоги», — заявил Прокофьев.

Разумным ответом на такое поведение могло бы стать снижение и без того высокой налоговой нагрузки на бизнес — по его мнению, этот шаг оправдается выходом из тени значительной доли бизнеса и самозанятых граждан.

При этом число самозанятых в России будет только расти, что ставит в повестку дня вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты для этой категории трудящихся.

«До сих пор люди воспринимают самозанятость как фактическую безработицу, ситуацию, когда ты не можешь получать зарплату, тебя уволили и ты оказываешься в таком статусе», — указал Прокофьев

«В то же время число самозанятых в ближайшем будущем — после кризиса, связанного с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса — будет неизбежно расти. Люди у нас формально заняты, но тем не менее это и сокращённый рабочий день, и сокращение зарплаты. Денег нет, и людям приходится промышлять самостоятельно», — заключил он.