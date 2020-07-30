Нижний Новгород, 30 июля, 2020, 19:00 — ИА Регнум. «Работы на проектах «Белое море», «Игумново» и «Черная дыра» — это опробирование технологии и подходов решения проблемы утилизации отходов», — директор Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Экология региона» Максим Левин рассказал ИА REGNUM о трудностях с которыми столкнулись при ликвидации трех самых больших свалок в Нижегородской области

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По словам чиновника, «трудности при выполнении работ действительно были», так как это первые объекты в России, которые ликвидировали комплексным способом. «Проектирование, изыскание, экспертиза и сами работы были в одном контракте», — пояснил Левин.

Поскольку «это был первый подобный опыт, у экспертов было много вопросов при проведении экспертизы и подборе той или иной технологии при рекультивации, которая бы оптимально соответствовала поставленным задачам. Не совсем было понятно, как быть с системой газоотбора, как быть со сбором фильтрата, как отчищать фильтрат и так далее. Другой сложностью стала очень большая площадь объектов, шламонакопитель «Белое море» — почти 72 гектара, а полигон твердых бытовых отходов «Игумново» — почти 40».

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Левин сообщил, что «сейчас, после завершению всех циклов работ, свалка твердых бытовых отходов «Игумново» закрывается».

»Мы продолжим за ней следить и вести экологический мониторинг 10 лет. По предварительным подсчетам, всё это время на «Игумново» будет образовываться фильтрат, который мы будем отчищать», — заключил чиновник.

Максим Левин пояснил, что «в соответствии с контрактом на работы предусмотрена гарантия 2 года».

»Хотелось бы, чтобы гарантийный срок был дольше, но с учетом того, что на полигоне «Игумново» мы подобрали очень хорошие геосинтетические материалы, гарантия на проведенные работы большая. Я не думаю, что с этим полигоном что-то случится».

На вопрос о возможных сложностях собеседник вспомнил полигоны Московской области, на которых «начали съезжать склоны». «При рекультивации полигонов самая большая опасность в том, что склоны могут съехать. Потому что они достаточно крутые, не выдерживает земля и начинает сползать».

Максим Левин подчеркнул, что «работы на проектах «Белое море», «Игумново» и «Черная дыра» фактически стали опробированием технологий и подходов к решению проблемы утилизации отходов», которые впоследствии можно применять на всей территории России.