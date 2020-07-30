Москва, 30 июля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Сбербанк прогнозирует рост числа заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц в сентябре в связи с завершением государственной программы поддержки заёмщиков. Об этом 30 июля заявил журналистам старший вице-президент банка Джангир Джангиров.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Сбербанк

По его словам, в целом реструктуризации кредитов обычно осуществляются более активно во втором полугодии.

«Что касается реструктуризации кредитов физических лиц, то пик был в апреле, но мы ожидаем некоторого увеличения реструктуризаций в сентябре, поскольку закончится государственная программа реструктуризаций», — сказал представитель Сбербанка.

Напомним, ранее в Центробанке сообщили, что российские банки за период с 20 марта по 15 июля реструктурировали кредиты физическим лицам на общую сумму 665,9 млрд рублей.

По данным регулятора, за четыре месяца в адрес кредитных организаций поступило свыше 2,4 млн обращений от заёмщиков об изменении условий кредитных договоров. На середину июля более 1,4 млн заявлений о реструктуризации кредитов было одобрено, по 893 тысячам заявлений банками были вынесены решения об отказе.