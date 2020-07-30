Москва, 30 июля, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Первый отечественный беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки успешно испытан в России, сообщает 30 июля ТАСС со ссылкой на гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрея Григорьева.

Фонд перспективных исследований Циклолет

В ходе испытаний в воздух был поднят демонстрационный образец, подтвердивший работоспособность и перспективность такой несущей схемы.

По словам Григорьева, главными преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, позволяющие применять аппарат в непосредственной близости от зданий, инженерных сооружений и прочих препятствий, крайне опасных для вертолётов.

Кроме того, циклолет по ряду ключевых параметров превосходит и схожие с ним мультикоптеры. При одинаковых размерах и массе циклолет способен нести вдвое больший груз при меньшей мощности двигателя.

При этом руководитель ФПИ сообщил, что российский циклолет будет показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в августе текущего года.