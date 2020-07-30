Грозный, 30 июля, 2020, 18:51 — ИА Регнум. В Чечне из-за несоблюдения санитарных норм закрывают спортивные залы. После проверки министерства спорта в некоторых из них были выявлены грязь и игнорирование элементарных норм гигиены, сообщили 30 июля в пресс-службе спортивного ведомства.

Спортзал

С жалобами на несоблюдение санитарных требований обратились к министру спорта посетители спортзалов и пользователи соцсетей. В ответ на это минспорт организовал проверку в ряде фитнес-залов города Грозного с участием представителей управления Роспотребнадзора, МВД по городу Грозному, МЧС РФ по ЧР.

После проверки было предписано всем владельцам фитнес-залов в трёхнедельный срок исправить ситуацию.

«Однако в некоторых залах ничего не изменилось. Один из них был сегодня рабочей группой закрыт — до тех пор, пока не будут устранены нарушения санитарных норм», — говорится в пресс-службе ведомства.

Всем владельцам фитнес-клубов еще раз предложено обратить внимание на обязательное исполнение масочного режима, а также небходимости регулярной дезинфекции помещений и социального дистанцирования.