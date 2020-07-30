Барселона, Испания, 30 июля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. 28-летний вратарь «Барселоны» и национальной сборной Германии Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время может покинуть клуб. В услугах футболиста заинтересованы лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». Transfermarkt оценивает немца в 72 миллиона евро. Контракт игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца сезона 2021/22.

Clément Bucco-Lechat Марк-Андре тер Штеген

В минувшем сезоне тер Штеген принял участие в 36-ти матчах испанской Примеры, в которых пропустил 36 мячей и стал автором двух голевых передач.