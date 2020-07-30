Сатка, Челябинская область, 30 июля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Житель города Сатка Челябинской области оштрафован за уклонение от призыва в армию. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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24-летний гражданин должен был явиться в военкомат в апреле и ноябре 2019 года. Ему предстояло пройти необходимые мероприятия по призыву. Но он так и не явился по повесткам.

Против гражданина завели уголовное дело. Суд назначил ему штраф в размере 12 тысяч рублей.