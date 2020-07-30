Москва, 30 июля, 2020, 18:39 — ИА Регнум. На Хорошёвском шоссе Москвы повредился магистральный газопровод. Об этом 30 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Газ

По данным агентства, происшествие случилось у дома 43 во время ремонтных работ. Эвакуируют людей, проживающих в близлежащих домах.

Отмечается, что возгорания нет. Планируется перекрыть подачу газа в ближайшее время. На место ЧП прибывают экстренные службы.

В АО «Мосгаз» рассказали об отключении семи домов из-за аварийных работ на участке до полуночи.