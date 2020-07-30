Москва, 30 июля, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Падение экономики США ударит по Китаю, но рикошетом заденет и Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года упал на 32,9%. Как пояснил эксперт, Китай является одним из крупнейших потребителей российских ресурсов. По сути дела, это главный внешнеторговый партнер РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Хочу напомнить про такой проект, как «Сила Сибири», который мы строим вместе с Китаем. А Китай закладывал инвестиции в этот проект с расчетом на отдачу, которая непременно связана с реализацией китайских товаров на внешних рынках, — объяснил экономист. — Если китайский экспорт сокращается, то вместе с ним и убывает интерес КНР к совместным с Россией энергопроектам. Это может ударить дальше по российским нефтегазовым компаниям. А о том, что это будет означать повышение цен на газ для простого потребителя, уже говорили. Нам пора готовиться к концу эры низких цен на газ внутри страны. Выпадающие внешние доходы сырьевой сектор РФ будет компенсировать за счет внутреннего потребителя».

Как пояснил экономист, падение валютных доходов российский правящий класс непременно компенсирует за счет дополнительной нагрузки на население.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ВВП США во II квартале 2020 года снизился на рекордные 32,9%.