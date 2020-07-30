Грозный, 30 июля, 2020, 18:36 — ИА Регнум. В Чечне вынесен приговор военнослужащему Айдашу О., расстрелявшему своего сослуживца во время несения службы в Сирийской Арабской Республике. Подсудимый признан виновным и отправлен на восемь лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе Грозненского гарнизонного военного суда.

U.S. Marine Corps Выстрел

Как установлено судом, 22 февраля 2019 года обвиняемый находился в командировке в городе Дамаске и выстрелом из своего оружия убил человека.

«Находясь в спальном помещении ротного опорного пункта, произвел выстрел из пистолета, в результате чего погиб один человек», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Южном окружном военном суде.

Как отмечается, подсудимому также были предъявлены обвинения в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождающемся применением оружия и насилия, но суд присяжных посчитал их недоказанными.